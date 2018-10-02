Хосеп Гвардьола: "В Германии всегда непросто побеждать, но нам это удалось"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола - о матче с "Хоффенхаймом" (2:1) в Лиге чемпионов.

- После поражения в первом матче было очень важно не проиграть сегодня, - цитирует специалиста официальный Твиттер клуба. - Игра была напряженной, но в конце концов мы победили. Выигрывать в Германии всегда непросто. "Хоффенхайм" - очень организованная в обороне команда, они очень сильны в работе с мячом. Было непросто найти путь к победе, но в нужное время мы его нашли и выиграли матч.

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