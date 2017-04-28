Хосеп Гвардьола: "В "Барселоне" мы потратили ноль евро, чтобы выиграть Лигу чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола согласился с критикой наставника "Челси" Антонио Конте, который ранее заявил, что огромные деньги, потраченные клубами из Манчестера, не дали эффекта. При этом он подчеркнул, что и "Челси" дорого приобретал своих игроков.

– Я согласен с Конте, – цитирует A Bola Гвардьолу. – С "Барселоной" я выиграл Лигу чемпионов с восемью воспитанниками клуба. Мы потратили ноль евро, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Это было. Все клубы тратят много денег. И это продолжится ближайшим летом. Но мы не должны забывать, что и за игроков "Челси" заплачено много миллионов.