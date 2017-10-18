Хосеп Гвардьола: "Убедился в том, что "Наполи" - один из лучших клубов Европы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Наполи" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов высоко оценил игру соперника. Испанский специалист считает, что неаполитанцы сейчас – один из сильнейших клубов Европы.

– Сегодня мы выиграли у невероятной команды только благодаря отличной производительности игроков, – цитирует BBC Гвардьолу. – Если бы мы не играли на самом высоком уровне, то не смогли бы взять три очка в этой встрече. "Наполи" – одна из лучших команда, с которыми я когда-либо сталкивался. Поэтому я горжусь нашей победой, это было прекрасно. Их невозможно победить, если хорошо не выполнять свою работу. Я и перед игрой знал, что они одни из лучших в Европе. Теперь убедился в этом.