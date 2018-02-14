Хосеп Гвардьола: "Сити" уже почти в четвертьфинале"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Базелем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0) признал, что его команда практически решила вопрос с выходом в следующую стадию. Тем не менее, он не отказывается от того, что во второй встрече нужно будет побороться.

- "Сити" выиграл 4:0 в 1/8 финала – отличный результат для нас, - цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. - Мы почти в четвертьфинале, конечно, но плей-офф Лиги чемпионов – это 180 минут противостояния. Мы будем играть в следующем матче серьезно, но, конечно, выиграть крупно на выезде - отличный результат.