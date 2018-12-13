Хосеп Гвардьола: "Сане был очень хорош, очень агрессивен"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола похвалил полузащитника Лероя Сане после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом" (2:1). Победу "горожанам" принес дубль немецкого хавбека.

– Мы старались играть хорошо, но начали матч вяло, а соперник показал свою физическую силу, – цитирует AFP Гвардьолу. – Потом мы прибавили и создали огромное количество моментов. Результата в итоге добились, выйдя с первого места в плей-офф.

Сане был очень хорош, очень агрессивен. Ему немного повезло в ситуации со вторым голом, но в целом он поспособствовал превосходному результату.