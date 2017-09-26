Хосеп Гвардьола: "С "Шахтером" всегда было тяжело играть"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что его команде будет непросто противостоять "Шахтеру" в групповом турнире Лиги чемпионов. Испанец подчеркнул, что с большим уважением относится к этому сопернику.

– "Шахтер" всегда был хорошей командой, – цитирует A Bola Гвардьолу. – Всегда с ними было тяжело. Я добивался хорошего результата в матчах с "Шахтером", когда работал с "Барселоной", но это было сложно. С Луческу "Шахтер" играл хорошо, а сейчас продолжает в том же духе. Очень уважаю эту команду, которая обыграла "Наполи". А неаполитанцы сейчас показывают едва ли не лучший футбол.