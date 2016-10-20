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Хосеп Гвардьола: "После удаления Браво в матче с "Барселоной" все было кончено"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:4) отметил, что его команда создала достаточно голевых моментов, но не смогла их реализовать. Специалист отметил, что до удаления на 53-й минуте голкипера Клаудио Браво игра была открытой.

– Играть против "Барселоны" непросто, – приводит официальный сайт "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. – Но до того момента, как мы остались в меньшинстве, игра была открытой. Мы соперничали с великой командой. В эпизоде с первым голом нам не повезло, и следующие десять минут мы не могли прийти в себя. Но потом команда вернулась в игру и боролась. "Манчестер Сити" прессинговал, владел мячом и создавал моменты, но мог их реализовать. А это необходимо для победы, особенно против такого соперника. После удаления все было кончено. В целом мы создали достаточно моментов, чтобы забить один-два гола. Если ты даешь форвардам "Барселоны" малейшую возможность, они тебя сразу наказывают.

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