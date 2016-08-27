Хосеп Гвардьола: "Поездка в Барселону станет для меня особенным моментом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что поездка в Барселону в этом сезоне станет для него особенным моментом. По словам Гвардьолы, его многое связывает с городом и клубом. Напомним, что "Барселона" и "Манчестер Сити" оказались в группе С предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. Помимо них, в квартет вошли "Селтик" и менхенгладбахская "Боруссия".

- Не буду отрицать, поездка в Барселону станет для меня особенным моментом, - цитирует официальный сайт "Манчестер Сити" Гвардьолу. - Я там вырос, стал футболистом, провел многие годы своей жизни. Я знаю людей, клуб, игроков, представителей прессы. Но все же это в прошлом. Но я уже проходил это с "Баварией". В первый раз думаешь "Ух ты!", а потом относишься к подобным моментам нормально.