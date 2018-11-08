Хосеп Гвардьола о падении Стерлинга: "Мы видели, что это не пенальти"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола - о пенальти за падение Рахима Стерлинга в матче Лиги чемпионов с "Шахтером" (6:0). 11-метровый ошибочно назначил арбитр Виктор Кошшои.
– Вы явно выглядели лучше, но в случае с первым пенальти было странное решение. Кажется, вы видели это еще с бровки?
– Да. Мы видели, что это не пенальти.
– Можно ли говорить в подобной ситуации о некоем чувстве долга Рахима – дать понять рефери, что он просто упал?
– Да, он мог бы это сделать. Но в прошлом сезоне футболист "Ливерпуля" Милнер ведь тоже мог сказать, что на 44-й минуте мы забили легально. Конечно, Матеу Лаос тогда не хотел уступать… Мы не любим забивать мячи в таких ситуациях. У судей должна быть помощь, ведь иногда они ошибаются. Игра была очень быстрой, всего три, четыре или десять секунд на то, чтобы кто-то сказал ему: это не пенальти. Не пенальти? Продолжаем.
– Тренер не скажет бьющему, чтобы он просто послал мяч вратарю?
– Нет, я никогда так не говорю. Но я молод, буду учиться, - цитирует специалиста официальный сайт "Шахтера".
Looks like Raheem Sterling took my "be more like Steven Gerrard" advice years ago a little too far here. pic.twitter.com/C1rnvus7fq– Deluded Brendan (@DeludedBrendan) 7 ноября 2018 г.
Судья года. Посмотрите, за что поставили пенальти в Лиге чемпионов
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Дополнительная информация
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2018/november/8_news/8_guardiola/