Хосеп Гвардьола: "Не выигрыш в Лиге чемпионов будет означать провал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что его устраивает только победа в Лиге чемпионов. 47-летний испанский специалист рассказал о состоянии своей команды в преддверии гостевой игры 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лиона".

– Неудача в первом матче осложнила положение "Манчестер Сити", но соперники этим не воспользовались, – приводит слова Гвардьолы Mundo Deportivo. – Если мы не выиграем Лигу чемпионов, это будет провалом. У нас есть определенные надежды и мечты, но турнир очень трудный. да, в команде есть травмированные, однако необходимо адаптироваться к ситуации. Мы постараемся хорошо сыграть и не ударить в грязь лицом. Никто не может сказать, какую тактику выберет соперник, но наша задача – провести матч убедительно.

"Манчестер Сити" занимает первое место в своей группе Лиги чемпионов с 9 очками. "Лион" с шестью баллами располагается на второй строчке.