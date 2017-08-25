Хосеп Гвардьола: "Наполи" входит в тройку лучших команд в Европе"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что его команде будет непросто победить "Наполи" в групповом турнире Лиги чемпионов. Также в их группе оказались "Шахтер" и "Фейеноорд".

– Я не могу сказать, что это хорошая жеребьевка, – цитирует A Bola Гвардьолу. – Мы получили сильнейшую команду из третьей корзины – "Наполи". Я считаю, что они играют в лучший футбол в Италии. В стране, где принято защищаться, они играют в атакующий футбол, фантастически работаю с мячом. "Наполи" я считаю сейчас одной из трех лучших команд в Европе.