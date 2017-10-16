Хосеп Гвардьола: "Наполи" убивает соперника своим давлением"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи"​ отдал должное сопернику. По словам испанца, неаполитанцы по своему стилю игры похожи на донецкий "Шахтер".

- Я собираюсь показать своим игрокам в понедельник насколько хороша игра, которую демонстрирует "Наполи", – цитирует Sky Sports Гвардьолу. - Покажу им, как и показывал "Шахтер", насколько они хороши. "Наполи" очень похож на" Шахтер "с точки зрения того, как играют, но разница в том, что украинцы готовы немного подождать, а неаполитанцы убивают вас своим высоким давлением.

Матч "Манчестер Сити" - "Наполи" состоится завтра, 17 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.