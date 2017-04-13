Хосеп Гвардьола: "Надеюсь, главы США, России и Китая решат проблему Сирии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола пожелал скорейшего выздоровления защитнику "Боруссии" Марку Бартре, пострадавшему от теракта в Дортмунде в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Во вторник рядом с автобусом немецкой команды прогремел взрыв, Бартра был госпитализирован с переломом и инородным телом в запястье. Игру перенесли с 11 на 12 апреля, "Монако" одержал победу со счетом 3:2. Гвардьола выразил надежду, что главы Китая, США и России смогут решить проблему терроризма и ситуацию в Сирии.

- Меня пугает, что мир сходит с ума... Что происходит в Сирии... Надеюсь, главы США, России и Китая вмешаются и решат вопрос. Потому что если они это не сделают, то неизвестно, куда это приведет. Мы должны жить без страха, – приводит Marca слова Гвардьолы. - Желаю скорейшего выздоровления Марку. То, что произошло, очень серьезно и очень пугает. В современном мире мы не знаем, куда можем прийти. Я даже не знаю, куда мы идем.