Хосеп Гвардьола: "Мы победили фантастическую команду"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отдал должное сопернику после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (4:2). По его словам, неаполитанцы оказали достойное сопротивление.

– Мы победили фантастическую команду, – цитирует AFP Гвардьолу. – В течение 20 минут соперник убивал нас, уничтожал. Особенно на левом фланге усилиями Инсинье, Хамшика и Гуляма. Это сильнейшая команда в мире по работе на небольшом пространстве. У нее есть что-то особенное. Я осознавал на протяжении игры, насколько полезен "Наполи" современному футболу. Но мы здорово реагировали на меняющийся счет. Я влюблен в эту команду. Но рад, что мы уже в плей-офф.