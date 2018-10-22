Хосеп Гвардьола: "Мы хорошо подготовились к встрече с "Шахтером"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил подготовку команды в преддверии 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера". Испанский специалист рассказал о готовности своих футболистов.

- Мы понимаем, как важны матчи Лиги чемпионов, – приводит слова Гвардьолы Твиттер "Манчестер Сити". – Команда провела качественную подготовку к встрече с "Шахтером". Ляпорт? Рано или поздно он получит приглашение в сборную потому, что трудно найти лучшего центрального защитника.

Матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится 23 октября, начало – в 22.00 (мск).