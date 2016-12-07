03:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хосеп Гвардьола: "Молодежь получила хороший опыт"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1) остался доволен игрой команды. По словам наставника, молодежь получила хороший опыт.

- Я очень рад. Мы показали хорошую игру против сильной команды, - цитирует Гвардьолу официальный сайт УЕФА. - Опытные игроки помогли молодым, которые получили хороший опыт. Они его заслужили, так как хорошо работали на тренировках. Рад, что дал им шанс сыграть в Лиге чемпионов. Игра понравилась зрителям, обе команды показали атакующий футбол. Мы получили удовольствие от матча.

Рад, что смогли выйти в плей-офф. Теперь будем ждать жеребьевки.

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