Хосеп Гвардьола: "Матч "Монако" – "Манчестер Сити" будет фантастическим"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Монако" выразил уверенность, что встреча будет очень интересной. Дома подопечные Гвардьолы победили со счетом 5:3.

– Думаю, единственный способ победить такую команду как "Монако" – взять мяч и постараться забить как можно больше голов, – приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардьолы. – Конечно, играя так, как мы делали в первом матче с "Монако", "Манчестер Сити" может выиграть Лигу чемпионов. Я думаю, победить можно только так и уверен, что завтрашняя встреча будет фантастической.

"Монако" готов атаковать, мы готовы забивать. Приглашаю всех устроиться перед экранами телевизоров, вас ожидает хороший матч.