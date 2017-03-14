21:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хосеп Гвардьола: "Матч "Монако" – "Манчестер Сити" будет фантастическим"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Монако" выразил уверенность, что встреча будет очень интересной. Дома подопечные Гвардьолы победили со счетом 5:3.

– Думаю, единственный способ победить такую команду как "Монако" – взять мяч и постараться забить как можно больше голов, – приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардьолы. – Конечно, играя так, как мы делали в первом матче с "Монако", "Манчестер Сити" может выиграть Лигу чемпионов. Я думаю, победить можно только так и уверен, что завтрашняя встреча будет фантастической.

"Монако" готов атаковать, мы готовы забивать. Приглашаю всех устроиться перед экранами телевизоров, вас ожидает хороший матч.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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