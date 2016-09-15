09:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" сыграл на превосходном уровне с "Боруссией"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола остался доволен игрой своей команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии". Также он отметил, что хорошо знает соперника, так как работал ранее в Германии, поэтому ждал тяжелого поединка.

- Я хорошо знаю "Боруссию" из Менхенглабдаха, - цитирует L'Equipe Гвардьолу. - Я знал, что матч с ними будет очень трудным. Но "Сити" показал отличную игру, несмотря на давление Лиги чемпионов. Каждый футболист играл на превосходном уровне.

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