07:11 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" должен был побеждать "Селтик"

0
0
0

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Селтиком" (3:3) выразил мнение, что его команда заслуживала победы. Специалист также отдал должное сопернику.

– Матч получился сложным, – приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардьолы. – Я рад, как мои футболисты реагировали на события в игре. Непросто забить три гола на выезде. Не могу точно сказать, сколько у нас было моментов после третьего гола, но мы должны были побеждать. Обидно пропускать голы в начале каждого из таймов, но таков футбол. Во эпизоде со вторым мячом "Селтику" повезло. А после третьего не припомню, чтобы соперник создал что-то опасное. Что ж, одно очко удовлетворительный результат. По крайней мере, мы не проиграли.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ