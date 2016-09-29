Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" должен был побеждать "Селтик"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Селтиком" (3:3) выразил мнение, что его команда заслуживала победы. Специалист также отдал должное сопернику.

– Матч получился сложным, – приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардьолы. – Я рад, как мои футболисты реагировали на события в игре. Непросто забить три гола на выезде. Не могу точно сказать, сколько у нас было моментов после третьего гола, но мы должны были побеждать. Обидно пропускать голы в начале каждого из таймов, но таков футбол. Во эпизоде со вторым мячом "Селтику" повезло. А после третьего не припомню, чтобы соперник создал что-то опасное. Что ж, одно очко удовлетворительный результат. По крайней мере, мы не проиграли.