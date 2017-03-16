01:07 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" был не готов психологически"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Монако" (1:3) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист отдал должное сопернику.

– В Лиге чемпионов недостаточно играть хорошо лишь несколько минут, – приводит Mediaset Premium слова Гвардьолы. – Нужно выкладываться все 90 минут. Команда была обязана быть готовой психологически, но это не произошло, и мы вылетели.

– В чем была ошибка?

– Вероятно, я не смог передать ребятам правильной настрой на выезде. Хочу отдать должное "Монако". Это послужит нам хорошим уроком.

– Что теперь?

– Будем учиться. Надо понять, почему мы провалили первый тайм. В первом матче мы смогли изменить ход встречи, сейчас – нет. Второй тайм команда отыграла блестяще и создала много моментов, но пропустили со "стандарта".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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