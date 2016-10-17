Хосеп Гвардьола: "Если "Манчестер Сити" завоюет в игре с "Барселоной" пенальти, бить будет Агуэро"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола, несмотря на два промаха с пенальти в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (1:1), заявил, что никогда не откажет игроку в исполнении удара с "точки". Также специалист подтвердил, что штатным пенальтистом команды остается нападающий Серхио Агуэро.

– Я люблю футболистов, которые готовы брать на себя ответственность, – цитирует Goal.com Гвардьолу. – Если игрок говорит, что готов исполнить пенальти, я никогда не скажу ему "нет". Агуэро блестяще исполняет 11-метровые, когда подходит к мячу с полной уверенностью в себе. Будет ли Серхио бить пенальти в игре с "Барселоной"? Безусловно!