Хосеп Гвардьола: "Если "Манчестер Сити" не забьет в Монако, то будет уничтожен"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что его команде необходимо забивать в гостях "Монако" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Манчестере завершился со счетом 5:3 в пользу "горожан".

– Мы поедем к "Монако", чтобы забить там как можно больше голов, – цитирует Sky Sports Гвардьолу. – Сейчас мы друг друга лучше знаем. Обе команды внесут коррективы после первой игры. Если не забьем в Монако, то будем уничтожены. Первая игра была необычной, мы прошли через спады и подъемы. Конечно, необходимо улучшить игру. Мы много ошибались, но извлечем урок.