Хосеп Гвардьола: "Для победы над "Барселоной" "Ман Сити" должен сыграть безупречно"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что каталонская команда при игре без мяча выглядит ничуть не менее опасно, чем с мячом. По мнению испанского специалиста, для того, чтобы добиться победы, "горожанам" предстоит провести встречу практически безупречно. В первой игре двухматчевого противостояния "Барселона" разгромила "Манчестер Сити" со счетом 4:0.

– Нам по-прежнему необходимо многому научиться, – приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардьолы. – Мы знаем, что способны играть хорошо на протяжении длительных отрезков. Мы также увидели, насколько "Барселона" опасна при владении мячом, но команда еще более опасна без мяча. Они обороняются очень высоко и действуют максимально компактно. Из прошлого поражения мы должны извлечь важный урок. Когда проигрываешь на таком уровне, единственное, что ты можешь делать, – это учиться.



Я никогда не думаю о том, что мы не можем кого-то обыграть. Не собираюсь так думать даже после поражения со счётом 0:4. Понимаем, что завтра нам будет очень трудно. Соперник очень силен. Чтобы добиться победы, "Сити" должен провести практически безупречный матч. Мы постаремся это сделать. Если не получится? Тогда поздравим соперника и сконцентрируемся на следующем матче против "Боруссии" из Менхенгладбаха.