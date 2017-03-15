Хосеп Гвардьола: "Чувствую, что если мы не забьем, то вылетим"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Монако" заявил, что сопернику нет равных по умению забивать голы, и отметил, что у французского клуба физически сильная команда. Первая встреча завершилась победой англичан со счетом 5:3, ответная встреча состоится сегодня.

– Я чувствую, что если мы не забьем, то вылетим, – цитирует сайт УЕФА Гвардьолу. – У нас есть домашняя победа со счетом 5:3, и сейчас нам нужно сфокусироваться на своих целях. Будет большой ошибкой думать о добытом преимуществе, а не о том, что нам нужно сделать.

Считаю, "Монако" нет равных в мире, по умению забивать голы. В атаке они задействуют сразу по пять-шесть футболистов. Физически сильная и быстрая команда, которая впечатляла меня и до первого матча, ну а после него – вдвойне. Хочу, чтобы моя команда играла на победу, а не думала об удержании преимущества. Комплекс неполноценности? Мы не можем похвастать богатой еврокубковой историей. В случае успеха для нас это будет всего второй четвертьфинал Лиги чемпионов. Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но это нелегко. Мы здесь, потому что заслужили это.