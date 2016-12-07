Хосе Кальехон: "Наполи" заслужил право находиться на вершине"

Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпинов против "Бенфики" (2:1) отметил, что его команда объективно заняла первое место в группе. Форвард забил один из мячей в ворота лиссабонского клуба.

- Это то, чего мы все хотели. "Наполи" на вершине группы, - приводит Football Italia слова Кальехона. - У нас отличная результативность. В матче с "Бенфикой" удалось проявить характер. Думаю, мы заслужили первое место. Соперники в плей-офф? В следующем раунде все 16 команд будут сильны. Посмотрим, что произойдет при жеребьевке, но сейчас мы просто насладимся момемнтом.