Хосе Кальехон: "Наполи" не боится "Манчестер Сити"

Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" заявил, что его команда выйдет на поле против лидера английской премьер-лиги уверенной в своих силах. Форвард отметил, что неаполитанцы будут играть на победу.

Первый матч между этими командами в текущем еврокубковом сезоне завершился победой "горожан" - 2:1. После трех туров неаполитанцы занимают третье место в турнирной таблице группы F, набрав 3 очка. У расположившегося на первой строчке "Сити" 9 баллов.

- Мы никого не боимся, - цитирует Football Italia Кальехона. - Мы их уважаем, но не боимся. Мы знаем свою силу и сыграет с "Манчестер Сити" с уверенностью в том, что можем набрать 3 очка.

Возможно, со времени нашей первой игры "Манчестер Сити" стал еще сильнее. Тогда они идеально провели стартовые 25 минут. Мы отреагировали на это, стали играть в свой футбол и были близки к тому, чтобы сыграть вничью. Мы должны думать о предстоявшем матче, как о последнем, даже если он не станет решающим.

Матч "Наполи" - "Манчестер Сити" состоится 1 ноября. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.