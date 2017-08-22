Хосе Кальехон: "Наполи" - команда Лиги чемпионов"

Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон после ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Ниццы" (2:0) подчеркнул, что его команда закономерно вышла в групповой турнир. Испанец подчеркнул, что во Франции неаполитанцы не собирались оборонять победный счет первой игры.

– Наша цель достигнута, – сказал для Mediaset Premium Кальехон. – "Наполи" – команда Лиги чемпионов, потому что у нас отличный состав. По итогам двух матчей мы заслужили участие в групповом турнире. Мы и во Францию ехали за победой, поэтому все закономерно.