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23:57 22 августа | Футбол — Лига чемпионов

Хосе Кальехон: "Наполи" - команда Лиги чемпионов"

Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон после ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Ниццы" (2:0) подчеркнул, что его команда закономерно вышла в групповой турнир. Испанец подчеркнул, что во Франции неаполитанцы не собирались оборонять победный счет первой игры.

– Наша цель достигнута, – сказал для Mediaset Premium Кальехон. – "Наполи" – команда Лиги чемпионов, потому что у нас отличный состав. По итогам двух матчей мы заслужили участие в групповом турнире. Мы и во Францию ехали за победой, поэтому все закономерно.

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