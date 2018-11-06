06:51 | Футбол — Лига чемпионов

Хосе Кальехон: "Наполи" должен сделать то же, что и в первом матче, но взять три очка в этот раз"

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Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "ПСЖ" отметил, что неаполитанцам стоит сыграть также, как и во встрече 3-го тура. 

- Мы должны сделать то же, что и в первом матче, но взять три очка в этот раз, - цитирует пресс-служба УЕФА Кальехона. - Я чувствую себя расслабленным, хорошо работаю и помогаю команде. Я также делаю голевые передачи партнерам. Футбол такой и есть: когда приходит первый гол, за ним идут следующие.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025105/index.html

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