Хосе Кальехон: "Наполи" должен сделать то же, что и в первом матче, но взять три очка в этот раз"

Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "ПСЖ" отметил, что неаполитанцам стоит сыграть также, как и во встрече 3-го тура.

- Мы должны сделать то же, что и в первом матче, но взять три очка в этот раз, - цитирует пресс-служба УЕФА Кальехона. - Я чувствую себя расслабленным, хорошо работаю и помогаю команде. Я также делаю голевые передачи партнерам. Футбол такой и есть: когда приходит первый гол, за ним идут следующие.