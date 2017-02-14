Хосе Кальехон: "Матч с "Реалом" будет очень важным для меня"

Форвард "Наполи" Хосе Кальехон заявил, что не будет праздновать голы в ворота "Реала", так как уважает клуб и его болельщиков. Команды встретятся с Мадриде 15 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. 30-летний нападающий является воспитанником "Реала" и выступал за основной состав команды с 2011 по 2013 год, после чего перебрался в неаполитанский клуб.

– Это будет очень важный матч для меня, – цитирует Onda Cero Кальехона. – Мы встретимся с очень сильным соперником. Если я смогу забить, то не стану праздновать. Я очень уважаю "Реал" и его болельщиков. Я мечтал играть в этом клубе, но в какой-то момент я понял, что в команде для меня нет места. В этом смысле, "Наполи" стал для меня хорошим выбором.