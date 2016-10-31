20:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хосе Кальехон: "Матч против "Бешикташа" - это финал для "Наполи"

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Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против "Бешикташа" отметил, что игра, которая во вторник состоится в Стамбуле, очень важна для команды. Поединок между командами в Неаполе завершился в пользу "Бешикташа" (3:2).

- Завтрашний матч - как финал для "Наполи", - приводит Football Italia слова Кальехона. - Будет трудно, но мы постараемся его выиграть. Если сможем сделать это, то будем ближе к выходу в плей-офф. Мы знаем, что сильны и должны обыграть "Бешикташ". Знаем, что турецкие болельщики создают невероятную атмосферу на стадионе. Но наши фанаты похожи на них, поэтому нам не привыкать. Мы готовы к матчу, у игроков за плечами много игр Лиги чемпионов. Это мы должны использовать.

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