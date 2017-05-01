Хосе Хименес: "Атлетико" готов противостоять любой команде"

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес считает, что его команде по сила противостоять любой команде. Завтра мадридцы сыграют в 1/2 финала Лиги чемпионов с "Реалом". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

- "Атлетико" готов противостоять любой команде, которая встанет на пути, - цитирует пресс-служба УЕФА Хименеса. - Мы находимся в хорошей форме и собираемся достойно сыграть с "Реалом". Мы уже побеждали их как на "Сантьяго Бернабеу", так и на "Висенте Кальдероне".

Мы голодны до побед. Хотим продолжать расти, бороться, сражаться с присущей нам отдачей, независимо от того, в каком турнире мы участвуем. Мы конкурентоспособны везде. Не важно, товарищеский это матч или игра Лиги чемпионов. Это главное. Мы продолжаем воспитывать в себе дух борьбы, чтобы достигать те цели, которые ставим перед собой в начале сезона.