Хорст Хрубеш: "Если команда пропустила 4 мяча, но выиграла, не нужно винить вратаря"

Чемпион Европы-1980 немец Хорст Хрубеш призвал не критиковать вратаря дортмундской "Боруссии" Романа Вайденфеллера за четыре пропущенных мяча в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Легии" (8:4).

- Бюрки сейчас травмирован, и Вайденфеллер будет играть чаще, - сказал Хрубеш. - То, что получил голы, не имеет никакого значения. В предыдущих матчах вообще не пропускал. Или только один гол. Если в своей сетке четыре мяча, но выигрываешь, полагаю, не нужно винить вратаря. Тут в первую очередь речь о том, что защита было немного небрежна. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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