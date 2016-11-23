21:15 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хорст Хрубеш: "Если команда пропустила 4 мяча, но выиграла, не нужно винить вратаря"

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Чемпион Европы-1980 немец Хорст Хрубеш призвал не критиковать вратаря дортмундской "Боруссии" Романа Вайденфеллера за четыре пропущенных мяча в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Легии" (8:4).

- Бюрки сейчас травмирован, и Вайденфеллер будет играть чаще, - сказал Хрубеш. - То, что получил голы, не имеет никакого значения. В предыдущих матчах вообще не пропускал. Или только один гол. Если в своей сетке четыре мяча, но выигрываешь, полагаю, не нужно винить вратаря. Тут в первую очередь речь о том, что защита было немного небрежна. (Ефим ШАИНСКИЙ)

Полностью интервью Хрубеша

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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