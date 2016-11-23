Хорст Хрубеш: "Боруссия" может выиграть Лигу чемпионов"

Чемпион Европы-1980 немец Хорст Хрубеш в интервью "СЭ" выразил мнение, что "Боруссия" из Дортмунда может претендовать на победу в Лиге чемпионов. Дортмундцы уже обеспечили себе выход в 1/8 финала, набрав в пяти играх 13 очков из 15. Накануне они разгромили "Легию" со счетом 8:4.

– На что способна, на ваш взгляд, "Боруссия" в бундеслиге, Лиге чемпионов?

– На все. У Дортмунда хорошая команда. Увидим, хватит ли ее на то, чтобы в этом году или следующем выиграть титул. Но это та команда, которая до конца может быть в деле. И титул тоже может взять. Без вопросов. Но для это важно, чтоб дортмундцы больше не пропускали много голов, чтобы играли еще компактнее, точнее. А то, что они умеют забивать и создавать голевые шансы, мы знаем. Это молодая команда, которая развивается и дальше. После зимней паузы будет наверняка еще сильнее. Поэтому, полагаю, она в целом способна на все.

– В том числе и выиграть Лигу чемпионов?

– Почему нет? Почему они этого не могут? Кто мог бы прогнозировать в прошлом году, что "Лестер" в Англии будет чемпионом? Возможность у дортмундцев имеется, у них есть уровень, качество. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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