Хорхе Вальдано: "В финале ЛЧ многое будет зависеть от Иско и Дибалы"

Бывший генеральный директор "Реала" Хорхе Вальдано отметил, что считает свой экс-клуб фаворитом предстоящего финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". Бывший главный тренер мадридцев подчеркнул, что для вратаря туринцев Джанлуиджи Буффона это последний шанс выиграть ЛЧ.

– Считаю "Реал" фаворитом противостояния в связи с тем, что у состава мадридцев опыта участия в финале Лиги чемпионов больше, – цитирует La Gazzetta Dello Sport Вальдано. – Тем не менее, для таких игроков, как Буффон, это последний шанс выиграть турнир, поэтому не все так однозначно.

Многое будет зависеть от состояния двух ключевых игроков команды – Иско и Пауло Дибалы. Также многое будет зависеть от Криштиану Роналду и Гонсало Игуаина. Но от Иско и Дибалы, как по мне, зависит больше.

Последнее противостояние команд осталось за туринцами, и с тех пор "Ювентус" стал более сбалансированной командой с очень яркими и талантливыми футболистами в составе.

Матч "Ювентус" – "Реал" состоится 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.