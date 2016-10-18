Хорхе Сампаоли: "Впереди решающий для "Севильи" матч в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли назвал решающими для обеих команд матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Также он отдал должное сопернику и отметил сложность предстоящей игры.

- Это будет для нас решающий в борьбе за плей-офф матч, но это также последний шанс для "Динамо" остаться в борьбе, - цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли. - Эта игра будет очень сложной для "Севильи". Не думаю, что мы избранные. "Севилья" - хорошая команда с качественными исполнителями, но мы не хотим считать себя фаворитами. Нужно действовать как команда, и это единственный способ, с помощью которого можно победить. "Динамо" имеет хорошую репутацию в Европе - хорватские игроки хорошо известны, поэтому у меня есть большое уважение к сопернику.

Трансляция матча "Динамо" - "Севилья"