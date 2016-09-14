12:33 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хорхе Сампаоли: "Состав "Ювентуса" сильнее, но в футбол играют команды, а не отдельные игроки"

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Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Ювентуса"​ отметил, что не намерен отказываться от атакующей модели игры. Аргентинский специалист понимает, что туринцы имеют более сильный состав, но в футбол играют команды, а не отдельные персоны.

- Не могу отказаться от атакующей модели футбола, - цитирует Football Espana Сампаоли. - Это то, над чем мы работаем каждый день, в каждой игре. Некоторые тактические заготовки перед игрой против "Ювентуса" могут измениться, но общая концепция всегда одинакова. К счастью, в футбол играют команды, а не отдельные личности. По именам "Ювентус" сильнее, но мы будем играть как единое целое и посмотрим, что произойдет.

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