Хорхе Сампаоли: "Сейчас я могу только думать, что это был сон"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли после поражения от "Лестера" в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (2:3) заявил, что не винит Самира Насри за удаление. Специалист считает, что француз хотел помочь команде победить, но неудачная игра всей команды привела к красной карточке.

– Команда билась до самого конца, - цитирует сайт "Севильи" Сампаоли. - Я горжусь ими. В меньшинстве мы заработали пенальти и искали шансы в атаке до самого конца. Мы показали, что мы могли доминировать, как и в первом матче, но нам не хватило стабильности в завершении. Удаление Насри? То, что мы хотели забить, привело к такому повороту событий. Не могу ему ничего высказать, он очень хотел нам помочь.

Футбол решается в мелких деталях, и в этом аспекте мы были хуже. Мы проиграли, потому что не были "Севильей". Не знаю, где я вижу себя в будущем. Сейчас я могу только думать, что это был сон.