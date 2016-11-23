Хорхе Сампаоли: "Севилья" не заслуживала поражения от "Ювентуса"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли уверен, что главный судья матча группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:3) Марк Клаттенбург поступил правильно, удалив его с поля. По словам специалиста, он заслужил это, потому что критиковал решения арбитра.

- Решение Клаттенбурга о моем удалении было правильным, потому что я протестовал против его действий, - приводит Football Italia слова Сампаоли. - Этот вечер стал тяжелым для нас, потому что мы вели в счете и надеялись оформить выход в плей-офф. К сожалению, нам этого не удалось из-за некоторых инцидентов.

"Севилья" приложила много сил, усердно работала, но ничего не получила в итоге. Было сложно сказать, что мы играем вдесятером, потому что до самой концовки мы редко позволяли сопернику создавать моменты. Жаль, что мы не смогли извлечь большего из созданных моментов. Думаю, мы несправедливо проиграли этот матч.