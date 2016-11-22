Хорхе Сампаоли: "Севилья" хочет диктовать свои условия "Ювентусу"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что его команда настроена на победу в предстоящей встрече. Специалист добавил, что испанский клуб не намерен садиться в оборону.

– Сразу скажу: "Севилья" хотчет владеть инициативой и диктовать свои условия, – приводит официальный сайт УЕФА слова Сампаоли. – Ни на секунду не задумывался о том, что нам хватит ничьей. Это идет вразрез с философией команды. Мы хотим доминировать и победить.

Впереди важные матчи, в том числе игра заключительного тура против "Лиона". Я хочу, чтобы мы вышли в 1/8 финала уже по итогам матча с "Ювентусом". Очень не хочется ехать в Лион с необходимостью добывать там положительный результат.