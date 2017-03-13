23:59 13 марта | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хорхе Сампаоли: "Раньери изменил историю "Лестера"

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Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли подчеркнул, что был удивлен увольнением Клаудио Раньери с поста главного тренера "Лестера". По словам аргентинского специалиста, итальянец изменил историю клуба. Напомним, "Севилья" и "Лестер" являются соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Новость об увольнении Раньери была удивительной, ведь Клаудио был так важен для этого клуба, – приводит AS слова Сампаоли. – Он изменил историю "Лестера". И меня удивило то, что руководство будто бы не запомнило его достижений, победу "Лестера" в чемпионате Англии.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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