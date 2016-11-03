08:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хорхе Сампаоли: "Необходимо побеждать так же уверенно, как в игре с "Динамо"

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Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским "Динамо" (4:0) отметил значительный прогресс в игре команды. По словам специалиста, итоговый счет встречи мог бы быть куда крупнее.

Считаю, что "Севилья" в последнее время очень неплохо прогрессирует, – приводит Marca слова Сампаоли. – Вне зависимости от того, сколько голов мы забили и сколько голевых моментов создали. Необходимо побеждать так же уверенно, как в игре с загребским "Динамо". Однако у нас были и другие шансы для взятия ворот, которыми мы не сумели воспользоваться. Итоговый счет матча мог бы быть куда крупнее.

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