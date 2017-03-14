Хорхе Сампаоли: "Лучшим подарком на день рождения станет выход в четвертьфинал"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли рассчитывает, что команда подарит ему на день рождения выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. Вчера аргентинскому специалисту исполнилось 57 лет. Сегодня испанский клуб сыграет с "Лестером" в ответном матче 1/8 финала турнира. Первая встреча завершилась победой "Севильи" со счетом 2:1.

- Лучшим подарком на день рождения стало бы для меня место в восьмерке сильнейших клубов мира, - цитирует пресс-служба УЕФА САмпаоли. - Это исторический шанс для нас, для клуба, для игроков и для болельщиков.

Надо попытаться сыграть так, как мы делали это в гостевых матчах с "Ювентусом" и "Лионом" (Обе игры завершились со счетом 0:0. - Прим "СЭ"). Если мы будем слишком нервничать, победит команда в синем. "Лестер" сейчас играет гораздо решительнее, это снова та команда, которая выиграла чемпионат.

Трансляция матча "Лестер" - "Севилья"