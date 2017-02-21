Хорхе Сампаоли: "Лестеру" нельзя класть палец в рот"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лестера" отдал должное сопернику. Также он отметил, что его команде нельзя терять концентрацию, чтобы иметь шансы войти в восьмерку сильнейших команд Европы.

- Это невероятно важный матч – у нас есть уникальный шанс войти в восьмерку сильнейших клубов планеты, - цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли. - Да, у "Лестера" существенные проблемы в чемпионате Англии, но я прекрасно понимаю – если мы не покажем свою лучшую игру и будем терять концентрацию, соперник доставит нам серьезные проблемы. В конце концов, "Лестер" уверенно занял первое место в своей группе.

Если будем рисковать и терять мяч, это должно происходить на том участке поля, чтобы у нас была возможность прессинговать и быстро вернуть его себе. "Лестеру" нельзя класть палец в рот. Убежден, если начать соревноваться с этой командой в открытом футболе, она может нанести фатальный урон.