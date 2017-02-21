Хорхе Сампаоли: "Лестеру" нельзя класть палец в рот"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лестера" отдал должное сопернику. Также он отметил, что его команде нельзя терять концентрацию, чтобы иметь шансы войти в восьмерку сильнейших команд Европы.
- Это невероятно важный матч – у нас есть уникальный шанс войти в восьмерку сильнейших клубов планеты, - цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли. - Да, у "Лестера" существенные проблемы в чемпионате Англии, но я прекрасно понимаю – если мы не покажем свою лучшую игру и будем терять концентрацию, соперник доставит нам серьезные проблемы. В конце концов, "Лестер" уверенно занял первое место в своей группе.
Если будем рисковать и терять мяч, это должно происходить на том участке поля, чтобы у нас была возможность прессинговать и быстро вернуть его себе. "Лестеру" нельзя класть палец в рот. Убежден, если начать соревноваться с этой командой в открытом футболе, она может нанести фатальный урон.
Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000784/match=2019616/prematch/preview/index.html
Exsorsist
"...- Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы. И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал: -- Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно - Чемберлен все-таки тоже голова». ("Золотой Теленок")
22:05