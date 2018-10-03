"Хоффенхайм" - "Манчестер Сити": судья допустил две серьезные ошибки

В ходе матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Хоффенхайм" - "Манчестер Сити" (1:2) арбитр Дамир Скомина совершил две грубейшие ошибки. На 66-й минуте он неверно оценил фол защитника гостей Кайла Уокера на Павеле Кадержабеке и наказал его лишь желтой карточкой. Между тем за удар соперника прямой ногой (шипами) футболиста "Сити" следовало удалить. Возможно, в том моменте неправильную подсказку Скомине дал резервный судья Грега Кордеж.

А на 73-й минуте рефери принял неверное решение уже в отношении "Хоффенхайма" - не назначил пенальти в его ворота, когда голкипер Оливер Бауманн, пытаясь в падении выбить мяч у Лероя Сане, сбил нападающего руками. Ни Скомина, ни первый дополнительный ассистент Матей Юг фол не заметили. Бауманн ошибочно избежал 11-метрового удара и дисциплинарной санкции (желтой или красной карточки). (Александр БОБРОВ)