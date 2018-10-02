"Хоффенхайм" - "Манчестер Сити". Компани заменил Зинченко в стартовом составе, Гюндоган - Силву

На матч Лиги чемпионов против "Хоффенхайма" главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола по сравнению с игрой премьер-лиги против "Брайтона" (2:0) сделал два изменения. Александра Зинченко заменил Венсан Компани, который сыграет в центре защиты, а на левый фланг обороны отправился Николас Отаменди. Илкай Гюндоган сыграет в полузащите вместо Бернарду Силвы.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Отаменди, Гюндоган, Фернандиньо, Сане, Давид Сильва, Стерлинг, Агуэро.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Хоогма, Акпогума, Бренет, Гриллич, Кадержабек, Бельфодиль, Демирбай, Солои, Жоэлинтон.

Матч начнется в 19.55 по московскому времени.

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