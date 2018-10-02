ХК ЦСКА: "Смотрим Лигу чемпионов и болеем за армейцев"

Хоккеисты ЦСКА сегодня собираются болеть за футболистов армейского клуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". В частности, нападающий Сергей Андронов заявил, что надеется на победу красно-синих со счетом 2:1.

- Армейцы провели вечернюю тренировку на льду "Барыс Арены"! Дальше смотрим Лигу Чемпионов и болеем за ЦСКА! МЫ ЦСКА! - сообщается в официальном Твиттере армейцев.

- Желаю ребятам удачи. Надеюсь, что ЦСКА победит со счётом 2:1, - сказал Андронов в интервью пресс-службе хоккейного клуба.

Армейцы провели вечернюю тренировку на льду "Барыс Арены"! Дальше смотрим Лигу Чемпионов и болеем за @pfc_cska ! МЫ ЦСКА! 🔴🔵 pic.twitter.com/fWcpa4jWan – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 2 октября 2018 г.

Сергей Андронов:

– Желаю ребятам удачи. Надеюсь, что ЦСКА победит со счётом 2:1. pic.twitter.com/7EdLsoErqk – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 2 октября 2018 г.

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