18:31 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хитцфельд и Баллак раскритиковали Тухеля за замену Обамеянга

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Экс-главный тренер дортмундской "Боруссии" и "Баварии" Оттмар Хитцфельд и бывший капитан сборной Германии Михаэль Баллак раскритиковали главного тренера "Боруссии" Томаса Тухеля за замену Пьера-Эмерика Обамеянга во втором тайме гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики". Габонский форвард был заменен после того, как не реализовал пенальти.

– Я всегда крепко держался за своих топ-нападающих, – приводит Bild слова Хитцфельда. – Даже, если они не забивали пенальти, я оставлял их бегать на поле. Обамеянг же хотел реабилитироваться. Поэтому я совсем не понял этой замены.

– 62-я минута? Серьезно? Как раз в такие моменты и нужно давать играть своим звездам – согласился Баллак.

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Материалы REN-TV

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