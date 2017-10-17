Хейн Ванхазебрук: "ПСЖ" на уровне "Баварии" и "Реала"

Главный тренер "Андерлехта" Хейн Ванхазебрук рассчитывает, что его команда даст бой "ПСЖ" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится 18 октября в Бельгии.

– Это непростая задача, поскольку "ПСЖ" входит в число лучших команд мира, – цитирует AFP Ванхазебрука, который возглавил "Андерлехт" 3 октября. – Я уверен, что "ПСЖ" может выиграть Лигу чемпионов. Он находится на уровне "Баварии" и "Реала" – в этом нет сомнений. Нужно понимать, что для нас это большой шанс. Мы можем одержать победу и будем очень расстроены, если не покажем хорошей игры.