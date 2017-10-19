Хейн Ванхазебрук: "Андерлехт" сам создал себе проблемы в матче с "ПСЖ"

Главный тренер "Андерлехта" Хейн Ванхазебрук после поражения от "ПСЖ" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:4) отметил, что решающим стал гол Эдинсона Кавани в концовке первого тайма. Также он считает, что его команда сама создала себе проблемы.

– Было стыдно пропустить в концовке первого тайма, потому что иначе мы бы начали вторую половину с совершенно другим чувством, – цитирует пресс-служба УЕФА Ванхазебрука. – Но отыграть два мяча в матче против "ПСЖ" было слишком трудно для нас. Несколько раз мы отпускали мяч слишком далеко, что принесло нам проблемы, мы их сами себе создали.