Хеведес рассказал, почему решил перейти в "Локомотив"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке-04" рассказал, как прошла его адаптация к новой команде. Напомним, что 30-летний футболист в конце июля подписал с московским клубом контракт на четыре года.

– По каким причинам вы выбрали "Локомотив" прошлым летом?



– Их было несколько. Предыдущий сезон я провел в "Ювентусе", что было очень интересно и познавательно, но, к сожалению, меня преследовали травмы. Затем я стал искать новое испытание. "Локомотив" выиграл чемпионат России и получил путевку в Лигу чемпионов.

Это амбициозный клуб, который хочет регулярно выступать на международном уровне и снова стать чемпионом. Я оказался в замечательной команде, у которой огромный потенциал. Именно это я и искал, - рассказал Хеведес в интервью пресс-службе УЕФА.



– Какое впечатление произвел на вас тренер "Локомотива" Юрий Семин?

– Это очень опытный специалист, который неоднократно выигрывал чемпионат, и болельщики "Локомотива" никогда этого не забудут. У каждого тренера своя философия. И каждый наставник по-своему руководит командой. Считаю, наша команда твердо стоит на ногах, у нас есть свое лицо.

Мы показываем тот футбол, которого от нас ждут люди, не считая Лиги чемпионов. В этом турнире удача была не на нашей стороне. Ну и, пожалуй, нам не хватает инстинкта убийцы, но это объяснимо, ведь у нынешнего "Локомотива" не так много международного опыта.



– Насколько легко вам было адаптироваться к стилю "Локомотива"?

– Всегда нужно время, чтобы привыкнуть к манере игры новой команды. И тут совсем не важно, едешь ли ты из клуба в сборную или переходишь из одного клуба в другой. Время необходимо всегда, и я здесь не исключение. Поэтому я поначалу и не выходил на поле. Мне нужно было поймать свой ритм, но сейчас я уже освоился в "Локомотиве" и хорошо знаком с российским первенством. Чувствую себя уверенно и получаю игровую практику.



– Как вы освоились в России? Что скажете о своих одноклубниках?

– Поначалу было трудно. Я оказался в совершенно новой стране, которая заметно отличается от западной Европы. Тут другой язык, другой алфавит... Но я знал, что так будет, именно такое приключение мне и было нужно. Но опять же, нужно время, чтобы ко всему привыкнуть. У меня все получилось. В команде меня приняли очень тепло. Так что я хорошо себя чувствую. Наверное, это видно и по моим действиям на поле.

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